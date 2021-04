L'ex leader di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, ha annunciato, per la prima volta, di volere parlare in aula e chiesto di essere sottoposto ad esame delle parti per chiarire la sua posizione. È emerso durante l'udienza del processo di secondo grado sul cosiddetto sistema Montante che si celebra con rito abbreviato a Caltanissetta. «Esco dall'udienza dinanzi alla corte d'appello di Caltanissetta - scrive su Facebook l'avvocato Carlo Taormina annunciando l'intenzione del suo assistito - Montante ha chiesto di potere vuotare il sacco e di essere sottoposto all'interrogatorio del procuratore generale, delle parti civili e dei suoi difensori. Intende ristabilire la verità».