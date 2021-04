Si sono concluse le operazioni di consegna dei carabinieri del Nas di Catania dei campioni di vaccini AstraZeneca all'Istituto nazionale per la salute pubblica e l'ambiente, che ha sede a Bilthoven, in Olanda . Lì ha sede il laboratorio europeo ufficiale che dovrà analizzare le caratteristiche chimiche e fisiche del lotto ABV2856 , sequestrato in Italia su disposizione della procura di Siracusa, nell'ambito degli accertamenti investigativi seguiti al decesso di Stefano Paternò , sottoufficiale della Marina militare.

Il laboratorio dovrà stabilire la composizione dei vaccini che fanno parte del lotto sequestrato, confrontandolo con altri presi a campione in tutto il Paese. I vaccini sono stati trasferiti con un aereo Piaggio P180 del Raggruppamento aeromobili carabinieri di Pratica di Mare, utilizzando contenitori isotermici per mantenere la catena del freddo. L'operazione è stata eseguita in esecuzione di un ordine europeo d'indagine penale, emesso dalla procura aretusea d'accordo con l'autorità giudiziaria dei Paesi Bassi.

Le indagini sul lotto ABV2856 saranno condotte anche dall'Istituto superiore di sanità di Roma, dove nei prossimi giorni verranno consegnati altri flaconi.