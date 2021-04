Secondo quanto comunicato da Autostrade siciliane, tra il 7 e 9 aprile verranno eseguite delle indagini con il georadar per testare lo stato dei luoghi, con monitoraggi che interesseranno alcune gallerie lungo l'autostrada A18 Messina-Catania e sulla tangenziale autostradale di Messina. Per consentire gli esami tecnici, alcuni tratti rimarranno chiusi .

Secondo quanto comunicato da Autostrade siciliane, tra il 7 e 9 aprile verranno eseguite delle indagini con il georadar per testare lo stato dei luoghi, con monitoraggi che interesseranno alcune gallerie lungo l'autostrada A18 Messina-Catania e sulla tangenziale autostradale di Messina. Per consentire gli esami tecnici, alcuni tratti rimarranno chiusi.

La comunicazione da parte dell'ente è arrivata proprio in queste ore. Le verifiche verranno svolte sulle gallerie San Giovanni e Perara tra ore le 23 e le ore 7 e all'una di giovedì 8 aprile. Chi attraversa la tangenziale in direzione Palermo dovrà rispettare l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Filippo con rientro a quello di Messina centrale. Relativamente agli accertamenti rimarranno chiusi all'ingresso del traffico gli svincoli di San Filippo e quello di Messina Gazzi, ma esclusivamente per chi si dirige in direzione Palermo.

Il personale effettuerà gli esami sulla galleria Baglio, tra l'una e le due di notte di giovedì otto aprile. Chi percorrerà la tangenziale in direzione Palermo dovrà rispettare l'uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Boccetta con rientro nello svincolo di Milazzo. Per la stessa motivazione gli svincoli di Messina Boccetta e quello di Giostra Annunziata non saranno accessibili agli automobilisti che devono dirigersi in direzione Palermo.

Anche le gallerie Telegrafo e Scoppo vedranno saranno sottoposte alle verifiche con le onde elettromagnetiche. Qui gli automobilisti dovranno osservare l'uscita obbligatoria allo svincolo di Rometta con rientro in quello di Boccetta. Gli svincoli di Rometta, Villafranca e Giostra Annunziata rimarranno chiusi al traffico in entrata, ma esclusivamente per chi deve andare in direzione Catania.

Accertamenti col georadar saranno portati avanti sulla galleria di Perara venerdì 9 aprile. I riscontri saranno effettuati tra le quattro e le sei del mattino. In questo tratto, i mezzi che dovranno attraversare la tangenziale in direzione Catania dovranno percorrere l'uscita obbligatoria allo svincolo di Messina Centro con rientro nello svincolo di Messina Gazzi. Il tratto di Messina Centro rimarrà chiuso in ingresso soltanto per chi si muove in direzione Catania.