Sono 751 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.979 tamponi processati. L'incidenza dei positivi è di poco superiore al tre per cento , in leggera diminuzione rispetto a ieri. I dati delle ultime 24 ore fanno attestare l'isola al nono posto per numero di contagi. Sono 20 le vittime, portando il totale a 4471 . Il bollettino di oggi riporta 129 casi di positività in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti è invece di 860. Per quanto riguarda i ricoveri sono 935, con un incremento di 29 unità. Nelle terapie intensive i pazienti sono 121, due in meno di ieri .

Sono 751 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 24.979 tamponi processati. L'incidenza dei positivi è di poco superiore al tre per cento, in leggera diminuzione rispetto a ieri. I dati delle ultime 24 ore fanno attestare l'isola al nono posto per numero di contagi. Sono 20 le vittime, portando il totale a 4471. Il bollettino di oggi riporta 129 casi di positività in meno rispetto a ieri. Il numero dei guariti è invece di 860. Per quanto riguarda i ricoveri sono 935, con un incremento di 29 unità. Nelle terapie intensive i pazienti sono 121, due in meno di ieri.

La distribuzione nelle province vede sempre Palermo come provincia più colpita, con 280 casi da Covid-19. Al capoluogo di regione seguono Catania 186, Messina 48, Siracusa 47, Trapani 43, Ragusa 14, Caltanissetta 30, Agrigento 57, Enna 46.

Sul fronte delle vaccinazioni i dati dicono che sono sono già state somministrate 649.767 dosi di vaccino su un totale di 778.525 fiale consegnate, pari a una percentuale del 83,5 per cento. La media italiana è dell'81,9 per cento.

Guardando alle categorie dei beneficiari delle somministrazioni emerge che 217.228 sono andate a operatori sanitari e sociosanitari, mentre 172.733 al personale non sanitario. Agli ospiti di strutture residenziali sono stati somministrati un totale di 34.029 vaccini. Vaccinati, inoltre, 136.261 soggetti over 80. Per quanto riguarda gli appartenenti alle forze armate, i vaccinati sono attualmente 27.426. Oltre 62mila, invece, le vaccinazioni nel settore scolastico.