«Abbiamo individuato al Policlinico di Messina il primo caso in Sicilia di variante nigeriana del Covid-19 su un minore di 16 anni originario della Guinea». La comunicazione arriva dalla professoressa Teresa Pollicino che, insieme al professor Giuseppe Mancuso dirige il laboratorio diagnostico molecolare del Policlinico di Messina dove è stato analizzato il tampone. «Il referto adesso è stato inviato all'Istituto superiore di sanità per capire come il virus si stia evolvendo».