È stato trovato privo di vita nella sua azienda agricola di Nicosia. Le cause che hanno portato alla morte di Salvatore Blasco , 55enne deceduto martedì non sono ancora chiare. Sul caso sta indagando la procura: è stata esclusa l'ipotesi di un malore.

Sul cadavere non sono state trovate ferite da armi da fuoco o elementi che possono far pensare a segni da arma da taglio o a traumi dovuti a una colluttazione. Ma il medico legale ha escluso il decesso per cause naturali. Al momento è considerata anche la pista che porta a possibili contrasti avuti dall'uomo con altri allevatori della zona.