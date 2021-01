Per la prima volta in un ospedale pubblico siciliano a una paziente affetta da sclerosi multipla è stata consegnata della marijuana per uso terapeutico per la terapia del dolore. Alcuni giorni fa questa inedita consegna è avvenuta all'ospedale Piemonte di Messina che ha ricevuto il preparato da una farmacia convenzionata. A ricevere 45 grammi di infiorescenza (in tutto 90 capsule) è stata Loredana Gullotta , una 46enne messinese che da tempo combatte con la patologia.

Per la prima volta in un ospedale pubblico siciliano a una paziente affetta da sclerosi multipla è stata consegnata della marijuana per uso terapeutico per la terapia del dolore. Alcuni giorni fa questa inedita consegna è avvenuta all'ospedale Piemonte di Messina che ha ricevuto il preparato da una farmacia convenzionata. A ricevere 45 grammi di infiorescenza (in tutto 90 capsule) è stata Loredana Gullotta, una 46enne messinese che da tempo combatte con la patologia.

È la prima volta che in Sicilia viene applicato il decreto firmato circa un anno fa dall'assessore alla Salute Ruggero Razza sulla cannabis terapeutica e che dà la possibilità di utilizzarla nella terapia del dolore, a carico del servizio sanitario regionale. «Per scopo terapeutico ho ricevuto la prima prescrizione nel 2017 che ho pagato a 53 euro per un grammo e mezzo - racconta Gullotta - Dopo di che non ne ho più trovata e non la potevo cercare a quel prezzo. Così mi appoggiavo anche al mercato nero - ammette la donna - È stato un calvario. Quando mi hanno chiamata dall'ospedale ero felicissima».

Gullotta ha ricostruito di essere stata lei a telefonare per chiedere di avviare la prescrizione alla farmacia convenzionata. Ad attivarsi è stato poi anche il suo medico. «Si è informato e mi ha fatto avere 45 grammi di Bedrocan. Purtroppo - lamenta - non riesco ad avere il rimborso dei soldi che ho speso nel primo lockdown per il Bedrocan e una sostanza simile che compravo nelle farmacie specializzate che ne avevano la disponibilità dell'infiorescenza».

Al momento, l'utilizzo dei derivati della cannabis è autorizzato per il trattamento del dolore cronico (oncologico, neuropatico o associato a spasmi muscolari in patologie neurologiche), per il controllo di nausea e vomito da chemioterapici, per la cachessia e l'anoressia causate da tumori o Hiv. Sono inoltre adoperati per il controllo dei movimenti muscolari involontari in alcune patologie neurologiche e per la riduzione della pressione endooculare nel glaucoma. Si tratta, infatti, di prodotti fitoterapici ad azione sintomatica potenzialmente utili in diversi quadri patologici.