Due persone di Licata (in provincia di Agrigento), un ventenne e un sessantenne, hanno entrambi perso una mano a causa dei botti di fine anno.

Il sessantenne si trova ricoverato nel reparto di Chirurgia dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso a Licata. Insieme ad altri due componenti della propria famiglia, l'uomo era intento a lanciare petardi dal balcone della propria abitazione.

Il giovane, invece, è stato trasferito, già durante la notte, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove rimane in prognosi riservata. Il ragazzo si trovava per strada quando è rimasto ferito dall'esplosione (che oltre all'amputazione della mano sinistra, gli ha provocato anche ferite plurime). Nessuno dei due uomini è in pericolo di vita. Intanto continuano le indagini da parte delle forze dell'ordine.