Quarantamila euro. È questa la cifra sequestrata preventivamente a un amministratore di sostegno dalla guardia di finanza di Castelvetrano, in provincia di Trapani, come disposto dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura di Marsala. L'uomo, familiare della vittima, aveva il compito di assistere e rappresentare un'anziana cittadina castelvetranese invalida e non autosufficiente.