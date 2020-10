Rissa con sparatoria la notte scorsa a Gela. Due gruppi si sono affrontati nell'area di servizio Gb Oil. Protagonisti, intorno alle due di notte, alcuni gelesi e licatesi. All'origine della reciproca aggressione ci sarebbe stato uno sguardo di troppo nei confronti di una ragazza. I carabinieri hanno arrestato il 34enne Paolo Quinto Di Giacomo con l'accusa di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei militari, l'uomo ha impugnato l'arma esplodendo un colpo nei confronti di un 42enne licatese. A chiedere l'intervento di Di Giacomo sarebbe stata una ragazza. Il ferito è arrivato in gravi condizioni in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Alle 13, intanto, al Comune di Gela si terrà una riunione straordinaria del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza alla presenza delle massime autorità territoriali.