La fotografia di Michelle Hunziker seduta sulla Scala dei Turchi già ieri aveva lasciato perplessi quanti avevano sottolineato come la conduttrice si trovasse in un'area interdetta. Il divieto, che nelle scorse settimane non è rispettato anche da tanti turisti, è stato posto dal sindaco di Realmonte per il pericolo crolli.

La fotografia di Michelle Hunziker seduta sulla Scala dei Turchi già ieri aveva lasciato perplessi quanti avevano sottolineato come la conduttrice si trovasse in un'area interdetta. Il divieto, che nelle scorse settimane non è rispettato anche da tanti turisti, è stato posto dal sindaco di Realmonte per il pericolo crolli.

Oggi Hunziker ha pubblicato un post su Facebook spiegando di non avere avuto intenzione di trasgredire le regole. «Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi», scrive la conduttrice facendo riferimento alla zona su cui la procura di Agrigento ha posto i sigilli.

«Solo ora ho appreso che l’intera area è sottoposta a un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare - ha ribadito - non ci sono cartelli visibili che indicano tale divieto. Comunque colgo quest’occasione (nessun male vien per nuocere) per sottolineare l’importanza di quest’ordinanza». Infine il riconoscimento per la bellezza del sito. «La Scala dei Turchi è meravigliosa, andate a vederla tutti dal mare o dalla spiaggia punta Majata. Un bacio grande dalla sottoscritta che alla fine - conclude Hunziker - fa volentieri da faro alle problematiche burocratiche».