Proseguono le indagini a Caronia di Gioele, il bambino di quattro anni di cui non si sa nulla dal giorno in cui è scomparso con la madre Viviana Parisi . Il cadavere della donna è stato trovato ieri a cinquecento metri dall'autostrada su cui i due stavano viaggiando, il 3 agosto, quando hanno avuto un piccolo incidente. Il corpo di Parisi, sfigurato da animali selvatici, è stato riconosciuto ieri dal marito .

Proseguono le indagini a Caronia di Gioele, il bambino di quattro anni di cui non si sa nulla dal giorno in cui è scomparso con la madre Viviana Parisi. Il cadavere della donna è stato trovato ieri a cinquecento metri dall'autostrada su cui i due stavano viaggiando, il 3 agosto, quando hanno avuto un piccolo incidente. Il corpo di Parisi, sfigurato da animali selvatici, è stato riconosciuto ieri dal marito.

L'uomo stamattina è stato sul posto insieme agli inquirenti. Alle ricerche hanno preso parte anche le unità cinofile e squadre di volontari. Al momento nessuna pista è esclusa, compresa quella più drammatica che vede la donna avere ucciso e seppellito il bambino. Al vaglio degli investigatori ci sono anche i venti minuti in cui la donna è uscita dal casello autostradale di Sant'Agata di Militello per poi rientrare in autostrada.