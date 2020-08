Terribile incidente nella notte sulla A20, Messina-Palermo. Perde la vita una donna di 52 anni, che viaggiava a bordo di una moto. Lo scontro è avvenuto dopo la mezzanotte, a circa otto chilometri dal casello di Falcone, nel Messinese.

Secondo una prima ricostruzione, c'è stato un violento impatto sulla corsia lato monte, in direzione Messina, tra una Fiat Punto con due persone a bordo e la moto con in sella la donna che è morta sul colpo. L'auto si è più volte ribaltata e gli occupanti della vettura sono rimasti feriti. Indaga la polizia stradale.