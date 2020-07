Dopo il caso dei migranti che hanno tentato la fuga da Pozzallo e Pian del Lago, nel territorio di Caltanissetta, un fatto simile si è verificato a Porto Empedocle, in provincia di Agrigento. Secondo quanto appreso in queste ore diverse decine di persone hanno lasciato la tensostruttura che si trova accanto alla Protezione civile. All'interno erano ammassati in 520 a fronte di una capienza massima consentita di cento. Poco prima dei fatti la sindaca Ida Carmina (Movimento 5 stelle) aveva lanciato un appello perché si svuotasse l'area parlando di «rischio soffocamento» per l'assenza di finestre.