Tre ragazzi sono indagati in concorso per rissa, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Questo dopo una violenta rissa scoppiata tra opposte fazioni di giovani di Sciacca e Ribera avvenuta la notte tra il 30 e il 31 maggio nel Comune costiero in zona Stazzone.