Nella frazione balneare di San Leone ad Agrigento è stata rubata una sedia da mare per disabili. I carabinieri l'hanno recuperata e hanno denunciato l'impiegato di un lido per incauto acquisto.

A denunciare il furto della sedia collocata dal Comune in piazzale Giglia sono stati, nel pomeriggio di ieri gli assessori Gerlando Riolo e Gabriella Battaglia. I militari hanno ascoltato anche diversi testimoni che si trovavano sul tratto di spiaggia. Poco dopo, sono stati proprio alcuni cittadini a segnalare sul bagnasciuga di un noto lido di San Leone la presenza di una sedia di colore azzurro, come quella rubata.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno potuto accertare che si trattava proprio della sedia in questione. Alla richiesta dei militari, il 35enne F. V., impiegato nello stabilimento, ha ammesso di averla acquistata poco prima al prezzo di 100 euro da un soggetto sconosciuto. Per lui è così scattata la denuncia alla procura di Agrigento per incauto acquisto.

La sedia, appena dissequestrata, sarà subito riconsegnata al Comune. Intanto, continuano le indagini dei carabinieri per dare un volto anche a chi si è impossessato della sedia, rendendosi responsabile del furto.