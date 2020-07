Una ragazza di undici anni ha rischiato di annegare questa mattina a Marina di Butera, in provincia di Caltanissetta. Subito è stata soccorsa da alcuni bagnanti tra i quali anche un medico che si trovava in spiaggia. Trasportata in elisoccorso all'ospedale Cannizzaro di Catania, la ragazzina adesso si trova ancora al Trauma center, in trattamento da parte degli specialisti.