«Respingiamo con fermezza atti violenti e intimidatori come quello perpetrato ai danni del consigliere comunale Angelo Laposata, al quale nella notte è stata data a fuoco un’auto parcheggiata sotto casa». A fare l'annuncio nel pomeriggio è stato il sindaco di Priolo Gargallo Pippo Gianni con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

L'episodio è successo in via Megara Iblea tra le 2.30 e le 3 di notte. «Mi ha svegliato un vicino di casa - racconta a MeridioNews Laposata - e, quando sono uscito, le fiamme avevano già bruciato tutta la parte anteriore. Questa mattina sono andato a sporgere denuncia contro ignoti ma, secondo me, si è trattato di un corto circuito e non di un atto intimidatorio». Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Siracusa e le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.

Titolare di una azienda agricola a cui ha dato vita in un pezzo di terra ereditato, il 32enne è consigliere comunale di opposizione - eletto nella lista Prospettiva Priolo Gargallo che sosteneva il candidato sindaco Alessandro Biamonte - da circa due anni.

«Accanto al vecchio pick-up che uso per lavoro - spiega Laposata - erano parcheggiate anche altre due mie macchine che hanno più valore e sono più nuove. Avrebbero potuto bruciare quelle se avessero voluto colpirmi». Nessuna particolare battaglia intestata a livello politico e niente nemmeno di personale o lavorativo a cui legare questo episodio.

«Non mi viene in mente nessun motivo per cui qualcuno avrebbe potuto compiere un gesto del genere - dice il consigliere - L'unica cosa che mi pare strana, è l'orario in cui è successo». Nella zona ci sono le telecamere di videosorveglianza di un'attività commerciale. Adesso, saranno gli inquirenti a fare luce su quanto accaduto.