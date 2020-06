Andrea Antico, Alessandro Panella e Luigi Zabara - i tre commilitoni di Emanuele Scieri - devono essere processati per omicidio pluriaggravato. Questa la richiesta della procura generale militare di Roma, a meno di un mese dalla chiusura delle indagini sulla morte del parà siracusano trovato morto nell'estate del 1999 nella caserma Gamerra di Pisa. A firmare il documento sono stati il procuratore generale della Corte militare d'appello Marco De Paolis e il il sostituto Isacco Giustiniani. La notizia è stata data dal quotidiano La Nazione.

Secondo la loro ricostruzione, Scieri sarebbero morto dopo essere stato lasciato agonizzante all'esterno della caserma. I tre indagati, pur capendo la gravità della situazione, non avrebbero chiamato i soccorsi per tempo. La vittima, allora 26enne, cadde dalla torretta in cui vengono lasciati ad asciugare i paracadute e il suo cadavere trovato soltanto tre giorni dopo. Tra le ipotesi degli inquirenti una punizione per avere usato il cellulare. Dei tre indagati, soltanto Antico è oggi in servizio nell'esercito come sottufficiale.

Sul caso continua a indagare anche la procura di Pisa. I magistrati toscani sono in attesa di ricevere la relazione di Cristina Cattaneo, direttrice del laboratorio di antropologia e odontologia forense, dopo la riesumazione dei resti di Scieri. A essere indagato, nell'inchiesta toscana, è anche Enrico Celentano, generale in pensione e all'epoca comandante della Folgore. L'uomo è accusato di false dichiarazioni al pm.

