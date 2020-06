Al via oggi a Messina il nuovo corso dell' Atm , che riparte da due parole d'ordine: sicurezza e servizi. I vertici della società, assieme al vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello , hanno illustrato i dettagli dell’offerta che partirà oggi e le azioni messe in campo per garantire ai messinesi la fruizione dei mezzi pubblici in totale sicurezza. « Guidiamo il cambiamento », è lo slogan lanciato in una fase delicata in cui la fruizione del trasporto pubblico locale ha dovuto necessariamente adeguarsi alle misure di prevenzione e contenimento dei contagi.

Al via oggi a Messina il nuovo corso dell'Atm, che riparte da due parole d'ordine: sicurezza e servizi. I vertici della società, assieme al vicesindaco e assessore alla Mobilità Salvatore Mondello, hanno illustrato i dettagli dell’offerta che partirà oggi e le azioni messe in campo per garantire ai messinesi la fruizione dei mezzi pubblici in totale sicurezza. «Guidiamo il cambiamento», è lo slogan lanciato in una fase delicata in cui la fruizione del trasporto pubblico locale ha dovuto necessariamente adeguarsi alle misure di prevenzione e contenimento dei contagi.

Tutti i mezzi in servizio verranno quotidianamente igienizzati, mentre bisettimanalmente verrà effettuata una sanificazione speciale che prevede anche l’effettuazione di tamponi a campione all’interno dei bus. Le sanificazioni saranno effettuate anche nelle principali stazioni (Cavallotti, Annunziata, Gazzi) in modo da rendere tangibili le modalità di sanificazione dei mezzi anche alla cittadinanza. «La principale novità riguarda, però, la presenza a ogni corsa di un assistente al trasporto che si occuperà di garantire il distanziamento tra gli utenti e il corretto utilizzo di mascherine - spiega il presidente della società Giuseppe Campagna -, ma soprattutto di verificare il possesso del titolo di viaggio e dare la possibilità di acquistare ticket a bordo».

«Chi viaggia con Atm Messina non pagherà la mascherina - prosegue -. Siamo tra le prime società di settore a lanciare una simile iniziativa che consentirà di ricevere in omaggio una mascherina agli utenti che acquisteranno, presso le rivendite autorizzate e i box vendita dell’Atm Spa, almeno due ticket per la corsa da 100 minuti, un biglietto giornaliero o uno valido due corse, mentre uno stock di 10 mascherine verrà consegnato a chi sottoscrive un abbonamento mensile, che aumenta a 30 per gli abbonamenti trimestrali e a 50 per quelli annuali. Ogni mascherina sarà consegnata in buste singole e numerate e non potrà essere oggetto di vendita».

Chi è ancora in possesso di titoli di viaggio dell’Atm in liquidazione potrà recarsi presso rivendite autorizzate, edicole, tabacchi e box vendita Atm Spa per consegnare i vecchi ticket e, integrando la differenza, ritirare i nuovi biglietti assieme alla fornitura di mascherine. Chi, invece, non volesse“convertire il titolo di viaggio potrà recarsi negli uffici della municipalizzata in liquidazione e ottenere il rimborso. I possessori di abbonamenti che hanno una scadenza successiva all’1 giugno possono continuare a utilizzare l’abbonamento fino alla naturale durata e successivamente sottoscriverne uno nuovo.