Per quanto si cerchi di tenerlo sotto controllo, il nervosismo nell'aria non manca. A fare il punto con la stampa sulle misure prese dalla Regione per la gestione di una eventuale emergenza da coronavirus (in Sicilia al momento non si parla di emergenza), è il governatore Nello Musumeci. Al suo fianco, l'assessore alla Salute, Ruggero Razza, il presidente dell'Anci Sicilia, Leoluca Orlando, il capo della Protezione Civile Regionale, Calogero Foti. La tensione si stempera, l'annuncio atteso da questo pomeriggio arriva: scuole chiuse in tutto il Palermitano fino al prossimo 2 marzo. Le lezioni potranno riprendere, salvo nuovo ordine, martedì 3 marzo e la Regione non esclude di poter estere il provvedimento ad altre Province nei prossimi giorni.