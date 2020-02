Tagli per sommi capi a quattro grandi macroaree e rinvio, presumibilmente, alle variazioni di bilancio per riequilibrare i sacrifici chiesti in prima battuta. La bozza di bilancio per l'esercizio finanziario 2020 approdata ieri mattina a Palazzo dei Normanni è una prima stesura sulla quale in molti si dicono già pronti a fare battaglia. Si tratta della prima manovra economica dopo la scure della Corte dei Conti, il cui effetto, insieme all'accordo siglato a Roma lo scorso dicembre per ottenere la dilazione del disavanzo in dieci anni, è quello di dover operare un taglio sulle spese da 282 milioni di euro. Cifre che, inevitabilmente, riducono all'osso le possibilità di manovra. Così, almeno al momento, la proposta che il governo guidato da Nello Musumeci ha inviato all'Assemblea regionale siciliana è quello di un taglio orizzontale a quattro grandi capitoli del bilancio: fondo per le autonomie, trasporto pubblico locale, precari in attesa di stabilizzazione e forestali.