Disagi sulla linea ferroviaria Palermo-Messina. A causa del forte vento e delle conseguenti mareggiate, durante la notte, oltre cento metri di massicciata è stata erosa nel tratto compreso tra Capo d'Orlando e Brolo. Rete Ferroviaria Italiana ha disposto l'interruzione della circolazione.

Sul posto si trovano i tecnici di Rfi che entreranno in azione non appena le condizioni meteo lo consentiranno. Per garantire la mobilità, la società ferroviaria ha attivato un servizizo sostitutivo tramite bus fra le stazioni di Sant'Agata di Militello, Patti e Brolo per il servizio regionale, e fra Palermo e Messina per i treni a lunga percorrenza.