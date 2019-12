Autobus a prezzi politici da Milano, Roma e Napoli per la Sicilia durante le festività . La Regione siciliana scende in campo per provare a combattere il caro voli e offre una possibilità in più agli studenti che vogliono tornare nell'isola per Natale e Capodanno e che ancora non sanno come fare. «Attraverso l’Azienda siciliana trasporti , una delle partecipate dalla Regione - fanno sapere dalla presidenza - saranno messi a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, ad un costo simbolico per viaggiatore che va dai dieci ai trenta euro ».

Autobus a prezzi politici da Milano, Roma e Napoli per la Sicilia durante le festività. La Regione siciliana scende in campo per provare a combattere il caro voli e offre una possibilità in più agli studenti che vogliono tornare nell'isola per Natale e Capodanno e che ancora non sanno come fare. «Attraverso l’Azienda siciliana trasporti, una delle partecipate dalla Regione - fanno sapere dalla presidenza - saranno messi a disposizione per i giovani fuorisede fino a otto pullman, ad un costo simbolico per viaggiatore che va dai dieci ai trenta euro».

A farsi promotore dell'iniziativa è stato direttamente il governatore Nello Musumeci. Il servizio, che inizia a Milano e prevede una sosta a Roma e una a Napoli, sarà offerto dal 20 al 23 dicembre e dal 5 al 7 gennaio. Le prenotazioni si ricevono direttamente all’Ast e solo sul sito internet. Si sta ancora studiando il modo più efficace per comunicare l'iniziativa e rendere operativa la possibilità di prenotarsi. Nei prossimi giorni maggiori dettagli saranno pubblicati sui siti ufficiali della Regione e dell’Azienda siciliana trasporti.

Quel che è certo è che l'iniziativa si rivolge esclusivamente agli studenti siciliani fuorisede. Il prezzo per chi parte da Milano dovrebbe essere di 30 euro, da Roma 20 e da Napoli 10. Le destinazioni saranno Palermo e Catania. Sono previste diverse staffette, ma ancora non c'è certezza sul numero di viaggi che verranno effettuati. Dall'Ast spiegano che dipenderà da quante prenotazioni ci saranno.

«Di fronte al cinismo dei vertici Alitalia e all'insensibilità del governo centrale - spiega il presidente Musumeci - la Regione viene in soccorso di quei giovani studenti siciliani fuori sede, impossibilitati a sopportare il vergognoso costo del biglietto aereo. In alcuni casi, si superano gli 800 euro. Per noi si tratta di una battaglia per la giustizia che condurremo senza tregua».

L'iniziativa della Regione arriva dopo quella del blogger campano Stefano Maiolica che sul web ha lanciato l'idea di affittare un autobus a due piani per dividere le spese del ritorno a casa. Proposta che ha riscosso talmente tanto successo da trovare il sostegno, anche economico, di alcune ditte private che hanno voluto comprare pacchetti di biglietti e regalarli ad alcuni fuori sede.