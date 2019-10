Finora di certo c'era che i cinque ipermercati siciliani del gruppo Auchan erano stati acquisiti da Conad, nell'ambito di una fusione nazionale che darà vita alla più grande catena di grande distribuzione in Italia. Ma agli incontri a Roma tra azienda e sindacati del futuro dei centri dell'isola non si è mai parlato. Eppure qualcosa si muove: dal 29 ottobre i cinque ipermercati - due a Palermo (centro commerciale Conca d'oro e Carini), uno rispettivamente a Misterbianco, Porte di Catania e Melilli - passeranno sotto una nuova denominazione sociale: non più Auchan, neanche Conad ma Margherita distribuzione spa. Le sigle sindacali lo hanno scoperto casualmente, grazie a una lettera inviata ai fornitori. E a pretendere chiarimenti sono adesso non solo unitariamente Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, ma soprattutto gli 800 lavoratori siciliani.