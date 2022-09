I medici della regina Elisabetta II si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Già da questa mattina, la notizia è stata diffusa dal Palazzo reale . «Tutto il Paese è preoccupato», ha detto la neo prima ministra britannica Liz Truss che la regina ha incontrato proprio due giorni fa quando era apparsa in pubblico in piedi ma fragile nella residenza estiva scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne da Boris Johnson alla premier numero 15 dei suoi 70 anni di Regno. Nella giornata di ieri, invece, era stata già costretta a rinunciare a una riunione virtuale. In mattinata, il principe Carlo - che dovrebbe essere l'erede al trono britannico - è arrivato nella residenza scozzese insieme alla consorte Camilla . Nel frattempo, anche gli altri figli - i principi Anna, Andrea ed Edoardo - sono arrivati al suo capezzale. Arrivato al castello anche il nipote William , mentre la duchessa di Cambridge Kate Middleton è rimasta a Windsor perché i figli - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis - sono al loro primo giorno nella nuova scuola. Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan , sono in viaggio verso la Scozia. E un aereo con altri sette membri della famiglia britannica è appena atterrato.

I medici della regina Elisabetta II si dicono «preoccupati» per lo stato di salute della sovrana. Già da questa mattina, la notizia è stata diffusa dal Palazzo reale. «Tutto il Paese è preoccupato», ha detto la neo prima ministra britannica Liz Truss che la regina ha incontrato proprio due giorni fa quando era apparsa in pubblico in piedi ma fragile nella residenza estiva scozzese di Balmoral per il passaggio di consegne da Boris Johnson alla premier numero 15 dei suoi 70 anni di Regno. Nella giornata di ieri, invece, era stata già costretta a rinunciare a una riunione virtuale. In mattinata, il principe Carlo - che dovrebbe essere l'erede al trono britannico - è arrivato nella residenza scozzese insieme alla consorte Camilla. Nel frattempo, anche gli altri figli - i principi Anna, Andrea ed Edoardo - sono arrivati al suo capezzale. Arrivato al castello anche il nipote William, mentre la duchessa di Cambridge Kate Middleton è rimasta a Windsor perché i figli - il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis - sono al loro primo giorno nella nuova scuola. Anche i duchi di Sussex, Harry e Meghan, sono in viaggio verso la Scozia. E un aereo con altri sette membri della famiglia britannica è appena atterrato.

Dopo le notizie sulle crescenti preoccupazioni per lo stato di salute della regina 96enne, anche molti sudditi stanno cominciando a radunarsi davanti al davanti a Balmoral dove gli agenti di polizia stanno già presidiando l'ingresso del viale che porta alla residenza. Intanto, dopo la diffusione delle notizie sullo stato di salute della regina, a Buckingham Palace è stata interrotta la consueta cerimonia del cambio della guardia. «Niente cambio della guardia oggi», recita infatti un cartello davanti al palazzo reale a Londra. La Bbc ha interrotto la programmazione del suo primo canale per trasmettere continui aggiornamenti sulla sovrana e i giornalisti sono tutti vestiti di nero, come richiede il protocollo. Secondo quanto riportano numerosi media, si tratta di uno dei passaggi previsti dal piano London Bridge is down messo a punto per la morte della sovrana. A conferma dell'attenzione di tutto il mondo su quanto sta accadendo a Balmoral, il sito della famiglia reale è andato in tilt. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: «Gateway time-out».