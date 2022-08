È morta all'ospedale di Sciacca dov'era stata trasferita d'urgenza dopo l'incidente avvenuto questo pomeriggio sulla strada statale 115 in località Piana Scunchipane, nell'Agrigentino. La vittima viaggiava insieme a un uomo a bordo di una moto di grossa cilindrata che si sarebbe scontrata con un'auto che viaggiava nel senso opposto di marcia.

L'uomo a bordo sulla moto è stato trasferito in elisoccorso in un ospedale di Palermo. L'elicottero del 118 lo ha prelevato dal luogo dell'incidente atterrando direttamente sulla carreggiata che nel frattempo era stata chiusa al traffico. Le sue condizioni sarebbero gravi. La 34enne era giunta nell'area di emergenza dell'ospedale Giovanni Paolo II in condizioni disperate. I sanitari avevano già disposto l'arrivo di un altro elicottero per un secondo trasferimento a Palermo. Ma per lei non c'è stato nulla da fare. Gli occupanti dell'auto coinvolta nell'incidente sono rimasti feriti in maniera lieve, ma sono in stato di shock.