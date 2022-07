Si avvicina l'inizio della XXVII edizione del Premio Ragusani nel Mondo. Il programma di domani (inizio ore 20 in piazza Libertà a Ragusa) prevede anche un concerto dell'orchestra del teatro Vincenzo Bellini di Catania, di cui è sovrintendente Giovanni Cultrera, anche lui di origini iblee, nello specifico di Chiaramonte Gulfi. L'orchestra eseguirà un repertorio di colonne sonore di celebri pellicole, accompagnate da spezzoni video dei film che sono state impreziosite dalle musiche.

La seconda parte del programma prevede i riconoscimenti ai tre premiati di questa edizione. Si tratta di Angelo Buscema, avvocato e docente universitario già autore di numerose pubblicazioni in materia di contabilità e diritto amministrativo. Buscema nel 1981 è entrato nel ruolo di magistrato della Corte dei conti, di cui è stato presidente dal 2017. Nel 2020, invece, la nomina a giudice della Corte costituzionale. Il premio sarà assegnato anche a Danilo Giurdanella, avvocato esperto in diritto internazionale, con esperienza alla Commissione europei e al ministero degli Affari esteri. Giurdanello è stato console in Pakistan. La rosa dei premiati è completata da Maurizio Voi, medico e ricercatore clinico con un'esperienza trentennale in aziende farmaceutiche europee e statunitense. Voi è stato impegnato nella sperimentazione di diversi farmaci antitumorali. Attualmente è vicepresidente della Novartis, nel New Jersey (Stati Uniti).

Nel corso della serata, il maestro Peppe Arezzo, il soprano Manuela Cucuccio e il violinista Giovanni Cucuccio saranno protagonisti di alcuni intermezzi di canto. Il programma sarà arricchito anche dalla presenza del comico Massimo Spata e di due giovani che parteciperanno alla selezione di Miss Italia. Previsto anche un omaggio alle vittime della strada. La serata sarà condotta da Salvo Falcone e Caterina Gurrieri.