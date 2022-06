Il nome che è stato scelto alla fine è quello della sottosegretaria all'Istruzione e senatrice Barbara Floridia . Sarà lei a rappresentare il Movimento 5 stelle alle presidenziali 2022 del centrosinistra per decidere il prossimo candidato alla poltrona di palazzo d'Orleans. Il nome della senatrice originaria di Venetico, in provincia di Messina, si aggiunge a Claudio Fava e all'eurodeputata Caterina Chinnici , presentata nei giorni scorsi come candidata del Partito democratico . Lo sfidante di Fava e della magistrata, figlia del giudice Rocco ucciso dalla mafia nel 1983, non sarà quindi Giancarlo Cancellieri . Decisivo per il passo indietro del sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e mobilità sostenibili il nodo del terzo mandato, regola fondante dei pentastellati sulla quale si era aperta una discussione per capire se concedere a Cancellieri una deroga .

Le ore scorse sono state particolarmente calde tra i deputati siciliani del Movimento. Impegnati in un confronto con i parlamentari nazionali e un lungo vertice attraverso la piattaforma online Zoom con il presidente Giuseppe Conte e gli eletti del Movimento nell'Isola. Quello di oggi era anche l'ultimo giorno disponibile per la presentazione della candidatura. Sul tavolo c'erano i nomi del rappresentante regionale e deputato Ars Nuccio Di Paola, del collega d'aula Luigi Sunseri e della senatrice della provincia di Messina Barbara Floridia, sottosegretaria all'Istruzione. Il voto per le presidenziali del campo progressista si terrà il 23 luglio prossimo. La scelta potrà essere espressa dalle 8 alle 22 esclusivamente sulla piattaforma SkyVote e presso i 32 punti voto allestiti in Sicilia. Anche all'interno dei gazebo si procederà con il voto online.