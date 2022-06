A Siracusa, un 82enne è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato aggredito a calci e pugni da un 77enne. Quest'ultimo, che è stato denunciato per lesioni gravissime, si trovava su un motorino elettrico. La lite è avvenuta ieri mattina ed è nata per questioni legate alla guida. L'82enne, che era al volante di un'automobile, è stato picchiato all'altezza di un semaforo in viale Teracati. Il 77enne, che si trova all'ospedale Umberto I, è stato soccorso da un agente di polizia, che ha chiamato il 118.