Un capodoglio morto è stato ritrovato sulla spiaggia di Scoglitti , nel territorio di Vittoria. Per rimuoverne la carcassa questa mattina è stata convocata una riunione tecnica in prefettura, alla presenza del sindaco, del comandante della Capitaneria di porto, del comandante della polizia locale, del direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell'Asp e del direttore del museo di Storia naturale di Comiso.

Un capodoglio morto è stato ritrovato sulla spiaggia di Scoglitti, nel territorio di Vittoria. Per rimuoverne la carcassa questa mattina è stata convocata una riunione tecnica in prefettura, alla presenza del sindaco, del comandante della Capitaneria di porto, del comandante della polizia locale, del direttore del dipartimento di Prevenzione veterinaria dell'Asp e del direttore del museo di Storia naturale di Comiso.

La carcassa è in via di decomposizione. Per questo è stata ritenuta necessaria una procedura d'urgenza per tutelare la salute pubblica. Gli interventi di rimozione verranno definiti nel dettaglio dopo un sopralluogo a cui prenderà parte anche il comando provinciale dei vigili del fuoco.