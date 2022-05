Una donna è stata uccisa a Vittoria , in provincia di Ragusa, poco prima di mezzogiorno. La 30enne di origine albanese è stata aggredita con un coltello mentre si trovava all'interno della sua abitazione, insieme al figlio minorenne, nella zona di via Adua. Stando a quanto emerso finora, il figlio avrebbe assistito alla scena .

La donna è stata trovata dissanguata sul pavimento di casa. All'arrivo dell'ambulanza sul posto, inutile è stata la corsa in ospedale dove la vittima è arrivata già senza vita. Adesso all'interno dell'abitazione ci sono già gli agenti della scientifica per i rilievi del caso. Sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'aggressione e per individuare l'autore del delitto.