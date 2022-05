Indagini su infiltrazioni mafiose nei comuni di Mojo Alcantara e Malvagna. La guardia di finanza ha arrestato, tra gli altri, il sindaco di Mojo Bruno Pennisi, la vicesindaca Clelia Pennisi, l'ex responsabile dell'area Servizi territoriali del Comune di Mojo e un ex assessore di Malvagna. Nell'inchiesta sono coinvolte in totale sette persone. Sotto la lente sono finiti i rapporti tra politici e funzionari con un gruppo criminale vicino ai Cintorino, clan attivo nella costa ionica, ma comunque autonomo da Cosa nostra. Diversi i reati contro la pubblica amministrazione finiti al vaglio del giudice per le indagini preliminari che ha emesso le misure cautelari.