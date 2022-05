Un blitz della guardia di finanza questa mattina al Comune di Vittoria, nel Ragusano. Le fiamme gialle sono arrivate in via Nino Bixio e hanno sequestrato atti e acquisito documenti. Stando a quanto emerso finora si tratterebbe di una questione che vede protagonisti alcuni consiglieri comunali.

Oggetto dell'indagine avviata dai finanzieri sarebbero le dichiarazioni assunte dal Comune con cui, all'epoca in cui si sono candidati, i consiglieri hanno attestato di non avere alcuna incompatibilità con l'ente. In particolare, in questo caso si tratterebbe di tasse o tributi non versati all'amministrazione comunale, pendenze che costituirebbero una delle condizioni di incompatibilità. L'ipotesi di reato per gli indagati sarebbe quella di falso ideologico commesso da privati in atto pubblico.