Ha danneggiato tavoli e arredi del ristorante in cui aveva lavorato in passato come ritorsione per il mancato pagamento della liquidazione. L'accusa dei carabinieri è rivolta a un 23enne di nazionalità straniera, denunciato dal titolare di un locale a Ortigia.

I militari hanno accertato, tuttavia, che la liquidazione era stata pagata e che nonostante ciò il giovane periodicamente era tornato nel ristorante minacciando il titolare con un lancio di pietre. Il 23enne aveva preteso dazioni che andavano dai 50 ai 200 euro. In un caso aveva anche rubato un frigorifero, per poi gettarlo in mare. Ciò gli ha procurato anche la denuncia per abbandono di rifiuti speciali in mare.