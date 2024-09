Trovati due arsenali di Cosa nostra tra Enna e Caltanissetta

Una vasta operazione antimafia – denominata Lua Mater – è in corso in provincia di Caltanissetta con l’esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 13 persone. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, favoreggiamento personale aggravato, detenzione e porto abusivo di armi comuni, armi clandestine e da guerra.

L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura di Caltanissetta, ha portato alla scoperta di due imponenti arsenali nella disponibilità di Cosa nostra. Durante le indagini, la polizia ha rinvenuto e sequestrato otto fucili, tre mitragliatori e nove pistole, con il relativo munizionamento. All’operazione hanno partecipato 180 poliziotti che hanno eseguito le misure cautelari ed effettuato numerose perquisizioni.