Un arsenale in casa nel Palermitano: 51enne finisce in carcere

Un arsenale è stato trovato in casa di un 51enne a San Mauro Castelverde, in provincia di Palermo. Per questo motivo, l’uomo – già noto alle forze di polizia – è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di armi clandestine, ricettazione e detenzione abusiva di armi e munizioni. Al termine della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato armi e munizionamento illegalmente detenuti all’interno della sua abitazione e in un magazzino nella sua disponibilità.

Fondamentale è stato il supporto dei due esemplari di pastore tedesco e belga Dru e Vera che, con il loro fiuto, hanno individuato, dietro un armadio a muro, una carabina calibro 30-06 che da accertamenti è risultata essere oggetto di furto e una pistola revolver senza matricola e tamburo. Nel magazzino poi, nascosti tra diverso materiale, c’erano una baionetta, un fucile doppietta calibro 12 con matricola abrasa e 76 munizioni di vario calibro.

Le armi e il munizionamento sono state sequestrate e messe a disposizione dell’autorità giudiziaria per i successivi accertamenti. Il 51enne, su disposizione del pubblico ministero di turno della procura di Termini Imerese, è stato portato nella casa circondariale Burrufato in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’arresto e disposto per l’indagato la misura cautelare in carcere.