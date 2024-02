Ars, Matteo Sciotto eletto deputato segretario. Giuramento per i due subentrati Bica e Giuffrida

Matteo Sciotto, capogruppo di Sud chiama Nord è stato eletto deputato-segretario all’Assemblea regionale siciliana. Dei 58 votanti in 41 hanno votato per lui, che subentra al decaduto Davide Vasta, compagno di partito e dichiarato ineleggibile dal tribunale.

E a proposito di subentrati, al posto di Vasta entra in Assemblea regionale Salvatore Giuffrida, primo dei non eletti tra le file dei deluchiani, che però non entrerà nel gruppo di Sud chiama Nord e ha chiesto l’iscrizione al Misto. Resta invece in Fratelli d’Italia l’altro esordiente, Giuseppe Bica, che prende il posto di Nicola Bica. Entrambi i nuovi deputati hanno prestato giuramento.