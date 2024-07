Ars, il deputato Balsamo saluta Cateno De Luca e passa con l’Mpa di Lombardo. «Torno a casa»

«Dopo due anni di attività politica all’interno di Sud chiama Nord, desidero informare i miei sostenitori e l’opinione pubblica della mia decisione di lasciare il partito. Questa scelta nasce, dopo lunga e sofferta riflessione, da una serie di motivazioni che ritengo fondamentali per proseguire il mio impegno politico». Con queste parole Ludovico Balsamo, deputato all’Assemblea regionale siciliana, annuncia la fine della sua militanza con il movimento creato da Cateno De Luca. Un connubio che alle ultime regionali aveva portato Balsamo a ottenere uno scranno a Palazzo dei Normanni con poco meno di 5000 voti.

Nel presente del deputato regionale c’è il ritorno al Movimento per le autonomie, storica formazione dell’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo. «Spinto dagli amici più cari e significativi ho deciso di aderire, tornando nella mia prima casa politica, al Movimento per le Autonomie, un partito fortemente radicato nella provincia etnea e ben presente nel resto della Sicilia. Se è vero che la politica è servizio, la mia unica ambizione è quella di tornare a rendere un servizio efficace alla mia comunità». Prima di passare con De Luca per Balsamo c’era stata una parentesi in Fratelli d’Italia e la carica di assessore alle Attività produttive durante la giunta del sindaco di Catania Salvo Pogliese. Incarico, quest’ultimo, che Balsamo lasciò ad aprile 2022 in aperta polemica con l’allora primo cittadino. L’attività politica di Balsamo si è contraddistinta anche come consigliere comunale a Palazzo degli Elefanti. Carica che ha occupato, per un periodo, anche all’interno del movimento Articolo 4, fondato dall’ex vice presidente della Regione Lino Leanza.