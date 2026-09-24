In considerazione dell’attività vulcanica dell’Etna, il limite degli arrivi all’aeroporto di Catania è stato nuovamente fissato a dieci movimenti l’ora fino a mezzogiorno di domani. «Al momento – spiega la Sac – l’impatto sulle operazioni è ridotto e tutte le attività aeroportuali proseguono regolarmente. La situazione è costantemente monitorata».
Foto di aeroporto di Catania su Facebook
Etna, all’aeroporto di Catania solo dieci voli in arrivo fino alle 12 di domani
In considerazione dell’attività vulcanica dell’Etna, il limite degli arrivi all’aeroporto di Catania è stato nuovamente fissato a dieci movimenti l’ora fino a mezzogiorno di domani. «Al momento – spiega la Sac – l’impatto sulle operazioni è ridotto e tutte le attività aeroportuali proseguono regolarmente. La situazione è costantemente monitorata».