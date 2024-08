Tentato omicidio nell’Agrigentino: arrestato un commerciante 29enne

Un commerciante 29enne incensurato è stato arrestato dai carabinieri perché ritenuto il responsabile del tentato omicidio avvenuto all’alba di oggi a Joppolo Giancaxio, in provincia di Agrigento. È stata ritrovata anche l’arma utilizzata per sparare che è stata sequestrata. Pare che il commerciante sia andato a prendere la pistola del padre. Tornato in una zona di locali della cittadina dell’Agrigentino – precisamente in via Kennedy – l’uomo avrebbe fatto fuoco, dopo un litigio con un 23enne per motivi che non sono ancora non chiari.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire finora nel corso delle indagini, un proiettile avrebbe raggiunto il 23enne all’altezza dell’addome. Il giovane è stato portato in guardia medica, poi trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio dove si trova ricoverato. Secondo le prime informazioni potrebbe restare paralizzato a causa di una lesione del midollo osseo provocata dal proiettile.