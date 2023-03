Catania, 19enne ai domiciliari trovato con la droga in casa. Arrestato di nuovo per spaccio

Davanti all’abitazione dove il 19enne si trovava ai domiciliari con il braccialetto elettronico per spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere Picanello di Catania, i carabinieri hanno notato l’insolita presenza di diversi scooter parcheggiati. Così hanno deciso di intervenire per una perquisizione all’interno della casa. Alla fine dei controlli, il 19enne è stato di nuovo arrestato e sottoposto ai domiciliari per lo stesso reato. Entrati nella cucina dell’abitazione, i militari hanno subito notato che il giovane intanto a nascondere in un mobile un barattolo. Durante le verifiche, all’interno del contenitore, sono stati trovati 22 grammi di marijuana sfusi. Altra sostanza stupefacente è stata trovata in un’altra stanza, al piano superiore, con le dosi nascoste dentro un borsellino sotto una sedia. In particolare, c’erano nove involucri con 13 grammi di marijuana e diverso materiale necessario per il confezionamento della droga. Alla fine dei controlli, i carabinieri hanno sottoposto di nuovo il 19enne agli arresti domiciliari.