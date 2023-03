Favignana, anziana picchiata e sequestrata per rubarle soldi e gioielli: arrestato un 35enne

È stato arrestato dai carabinieri di Favignana un pregiudicato 35enne residente nell’isola, ritenuto responsabile di una violenta rapina in villa ai danni di un’anziana signora, avvenuta nel 2020. Un’azione era passato alla cronaca, soprattutto a causa dell’efferata violenza usata dall’uomo e dai suoi due complici nei confronti della vittima, allora 70enne. La donna, proprietaria di una villa piuttosto isolata, era stata colta nel sonno dal commando formato dai tre individui entrati in casa da una finestra. Con il volto coperto, gli uomini avevano malmenato, minacciato e chiuso in una stanza la donna, rapinata di 5mila euro in contanti, di monili d’oro e di un Rolex. L’uomo di 35 anni deve espiare una pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione. Le indagini dei militari, con il supporto del Ris che ha analizzato e comparato le tracce di Dna rinvenute nella villa, hanno permesso di arrestare gli autori della rapina. Il 35enne è stato trasferito nel carcere dell’isola a disposizione dell’autorità giudiziaria.