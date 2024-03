«Ci su i vaddia!»: il grido di allarme del giovane pusher in via Capo Passero a Catania

«Ci su i vaddia! Ci su i vaddia!». Così ha urlato un giovane pusher in attività in via Capo Passero, nota piazza di spaccio catanese. Il 18enne di Aci Sant’Antonio (in provincia di Catania) è stato arrestato, durante un blitz scattato ieri pomeriggio, dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Prima di intervenire, i militari hanno osservato il ragazzo che è stato notato sotto i portici dei palazzi, vicino al portone di ingresso di un condominio, con una busta di plastica in mano. Una postazione da cui si sarebbe allontanato più volte, per pochi attimi, per raggiungere la strada: giusto il tempo di ricevere gli ordini e i soldi dai clienti ai quali, subito dopo, consegnava la droga. Alla vista di militari, il 18enne ha provato a scappare entrando nel palazzo e chiudendo il portone d’ingresso con un chiavistello.

Presagendo questa mossa, però, i militari avevano già predisposto un equipaggio all’interno dello

stabile. Così, lo hanno sorpreso alle spalle, proprio nel momento in cui, attraverso la ricetrasmittente stava avvertendo gli altri: «Ci su i vaddia! Ci su i vaddia!». Il giovane appena maggiorenne è stato bloccato e perquisito: addosso aveva 39 dosi di cocaina e diverse decine di euro, motivo per cui è stato arrestato.