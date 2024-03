«Ci sono i carabinieri». Ma l’allarme arriva tardi: arrestato un 18enne in via Capo Passero a Catania

Ventiquattro dosi di cocaina (otto grammi), 28 dosi di marijuana (40 grammi) e otto dosi di crack (due grammi) sono state trovate nel borsello di un 18enne in via Capo Passero a Catania. Il giovane, appena maggiorenne e residente a Belpasso (nel Catanese), è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri hanno osservato i suoi movimenti in una delle piazze di spaccio più attive del capoluogo etneo. Nelle sue tasche i militari hanno trovato anche 300 euro che sono stati ritenuti soldi frutto dell’attività illecita.

I carabinieri hanno sorpreso il 18enne mentre stava parlando con una ricetrasmittente, in via Capo Passero. Dopo poco, gli si è accostata un’auto e i militari hanno seguito tutta la scena in diretta: l’uomo alla guida gli ha consegnato una banconota e lui, intascato il denaro, ha prelevato dal borsello nero indossato a tracolla, un involucro e gliel’ha ceduto. Una scambio che stava per ripetersi nel giro di un minuto con un’altra auto che si è fermata davanti al giovane. A quel punto, i militari sono intervenuti, bloccando il 18enne che, proprio in quel momento – ma troppo tardi – aveva ricevuto via radio la segnalazione della presenza dei carabinieri. La droga è stata sequestrata e il ragazzo è stato arrestato.