Siracusa, trovato con dosi di droga di ogni tipo: un 27enne finisce in carcere

Diciotto dosi di cocaina, dieci di crack, sette di marijuana e una di hashish, per un peso complessivo di circa 15 grammi, oltre alla somma di 460 euro ritenuta provento di spaccio. Per questo i carabinieri di Siracusa hanno arrestato un 27enne siracusano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso dai militari mentre cedeva una dose di crack a un assuntore. L’autorità giudiziaria aretusea, dopo la convalida, ha applicato all’arrestato la misura cautelare della custodia in carcere.