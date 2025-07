Acireale, spacciava cocaina al mercato: arrestato 70enne pluripregiudicato

Un 70enne pluripregiudicato è stato arrestato dalla polizia di Stato al mercato di piazza Marconi, ad Acireale, dopo essere stato sorpreso in possesso di cocaina pronta per lo spaccio. Gli agenti si erano recati sul posto per notificargli un atto, ma l’uomo – alla loro vista – ha manifestato un atteggiamento sospetto, che ha spinto i poliziotti ad approfondire il controllo. Addosso aveva quattro dosi di cocaina e 370 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio, ritenute provento dell’attività illecita.

La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione, dove sono stati trovati altri grammi di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. In totale, sono stati sequestrati 3 grammi di sostanza stupefacente. Il 70enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.