Arrestato pregiudicato per omicidio a Siracusa: aveva con sé una rivoltella carica

Gli agenti della squadra mobile della questura di Siracusa hanno arrestato un pregiudicato per omicidio, trovato in possesso di una rivoltella carica durante un controllo. La scoperta è avvenuta nel corso di una perquisizione personale effettuata nei confronti dell’uomo. Addosso gli è stata trovata una pistola calibro 9 millimetri, con cinque colpi nel tamburo, pronta a sparare.

L’arma è stata sequestrata e sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza e l’eventuale utilizzo in altri reati. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato condotto in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria.