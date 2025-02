Criminalità giovanile a Catania: sei arresti per spaccio di droga e armi clandestine

Quattro minorenni e due maggiorenni sono stati arrestati a Catania nell’ambito dell’operazione di polizia su scala nazionale sulla criminalità giovanile. Nel capoluogo etneo, in particolare, sono stati oggetti di controlli piazza Stesicoro, piazza Rosolino Pilo, parco Falcone, borghetto Europa, piazza teatro Massimo, villa Bellini, villa Pacini, piazza Alcalà, piazza Caduti del mare, piazza Federico di Svevia, piazza Palestro e piazza Giovanni XXIII. Luoghi di aggregazione di giovani (anche minorenni) che di recente sono stati autori, in gruppo o singolarmente, di reati di varia natura e di comportamenti illeciti.

Sulla base di un’apposita ordinanza di servizio emessa dal questore di Catania sono stati pianificati posti di controllo fissi e dinamici per pattugliare queste zone particolarmente frequentate da giovani e giovanissimi. Inoltre, le indagini hanno riguardato anche ispezioni di social network (Facebook, Instagram e Tik Tok), da cui sono scaturiti approfondimenti.

Tra gli arrestati a Catania c’è L.S. (classe 2007), ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione di arma clandestina e relativo munizionamento. Il giovane è stato anche indagato in stato di libertà la ricettazione dell’arma. Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione del ragazzo, è stata trovata e sequestrata una pistola calibro 380 e due cartucce dello stesso calibro.

B.G. (classe 1992), è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo in una casa di spaccio nel quartiere San Giorgio – frequentata e gestita da minorenni e appena maggiorenni – è stato individuato il giovane. A casa, i poliziotti hanno trovato e sequestrato undici involucri di crack (per un totale 101,33 grammi) e materiale per il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente.

Un giovane classe 1999 (N.S.A. sono le sue iniziali), è stato arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo è stato sorpreso mentre era intento a gestire una piazza di spaccio indoor nel quartiere San Cristoforo. Lì gli agenti hanno sequestrato 13 grammi di cocaina, 14 grammi di crack, 605 euro in contanti, e materiale per il confezionamento e la pesatura della droga.