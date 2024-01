Entra in casa e ruba ma i proprietari se ne accorgono dai rumori, 65enne arrestato nel Palermitano

Un uomo si è introdotto all’interno di un’abitazione in una zona rurale di Castellana Sicula (in provincia di Palermo) mentre i proprietari stavano dormendo. Insospettiti dai rumori, hanno chiamato il numero unico di emergenza (112), segnalando che dentro casa c’era uno sconosciuto.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno ritracciato un 65enne – già noto alle forze dell’ordine – mentre stava scappando per le campagne con la refurtiva. Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato arrestato con l’accusa di furto in abitazione. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Termini Imerese. Tutto quello che era stato rubato dalla casa è stato restituito ai proprietari.